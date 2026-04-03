Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ленобласть

Утром 3 апреля из-за падения обломков беспилотников в промышленной зоне поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области двум людям потребовалась медицинская помощь, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничто не угрожает. По предварительным данным, обломки БПЛА также повредили кровлю нежилого дома в поселке имени Морозова. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 7 беспилотных летательных аппарата в небе над Ленобластью. Режим воздушной опасности действовал более трех часов.

Воздушную опасность в регионе объявили ночью в 2:47, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. После Дрозденко сообщил в своих соцсетях о 4 сбитых БПЛА в 4:45. Отбой воздушной опасности дали в 6:04.

По данным Минобороны, с 23:00 2 апреля по 8:00 3 апреля силы ПВО ликвидировали 192 беспилотника в небе над Россией. Представители министерства сообщили, что атаку отражали над территориями Псковской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Орловской областей, а также в Краснодарском крае, Московском регионе и в небе над Крымом.

Ленобласть регулярно подвергается атакам БПЛА, а профильные службы региона работают в режиме повышенной готовности для отражения угроз. Помимо сегодняшней атаки, за последние сутки воздушную опасность в регионе объявляли по крайней мере дважды, однако после Дрозденко сообщал об отбое в связи с неподтверждением целей в границах Ленобласти. Тогда воздушную опасность сначала объявляли по всей территории региона, а после в Лужском, Волосовском, Сланцевском, Кингисеппском и Выборгском районах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру