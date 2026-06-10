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Новости 10 июня 2026, 20:08

В Ленобласти назначен новый председатель комитета правопорядка и безопасности

фото ЗакС политика В Ленобласти назначен новый председатель комитета правопорядка и безопасности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 10 июня назначил на должность председателя комитета правопорядка и безопасности региона полковника МВД в отставке Андрея Гаврилова, сообщили в пресс-службе администрации ЛО. Ранее эту должность занимал Михаил Ильин, который сейчас работает вице-губернатором Ленобласти по контрольно-надзорной деятельности. 

Гаврилов возглавлял управление МВД России по Центральному району Петербурга. Карьеру в правоохранительных органах он начинал в качестве участкового уполномоченного.

"Профессиональный опыт и управленческие компетенции нового руководителя позволят обеспечить дальнейшее развитие системы региональной безопасности", - заявили в администрации Ленобласти.

В начале мая в Ленобласти сменился председатель комитета общего и профессионального образования. Этот пост заняла бывшая чиновница из Приозерского района Ирина Кириллова. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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