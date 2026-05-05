Замглавы Приозерского района Кириллова назначена главой комобра Ленобласти

Новой главой комитета общего и профессионального образования Ленинградской области назначена Ирина Кириллова, сообщили 5 мая в правительстве региона. Распоряжение об этом подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

"Ирина Михайловна получила педагогическое, юридическое образование, а вся ее карьера доказывает: профиль выбран раз и навсегда", — заявили в пресс-службе.

Кириллова преподавала историю, обществознание и экономику в средней школе в поселке Шумилово Приозерского района, позже руководила школами в Красноармейском и в Раздолье. Позже она возглавила Сосновский центр образования. С 2022 года она занимала должность замглавы администрации Приозерского района по социальным вопросам и внутренней политике, курируя вопросы образования, соцзащиты, спорта и молодежной политики.

До конца 2025 года, когда был утвержден новый состав регионального правительства, председателем комитета образования была Вероника Реброва. После переформирования она еще месяц руководила ведомством в статусе исполняющей обязанности главы. После ухода Ребровой с занимаемого поста и. о. главы стал Антон Горшков, который и занимал эту должность вплоть до назначения Кирилловой.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Ленинградской области