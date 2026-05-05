Беглов встретился с Цыбульским и обсудил помощь Соловкам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 5 мая провел рабочую встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским, сообщили в пресс-службе Смольного. В беседе руководители двух регионов СЗФО затронули вопрос сотрудничества в промышленности, развитии торговли и судостроения, а также помощь Соловецкому архипелагу и подготовку к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках, которое планируется отметить в 2029 году, в том числе, в Петербурге.

"В 2029 году мы будем отмечать 600 лет основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Как мы с вами договорились, продолжаем совместную работу по подготовке к празднованию важной юбилейной даты. Содействие в развитии Соловецкого архипелага — это наш долг памяти", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Беглов и Цыбульский поговорили о включении первого монашеского поселения в Архангельской области в национальный туристический маршрут "Великий Русский Северный путь". Все мероприятия Смольный намерен включить в программу празднования 600-летия основания поселения на Соловках.

Кроме этого, Беглов предложил Цыбульскому разработать для петербургских школьников культурно-образовательную программу для посещения Соловецкого архипелага. Власти Северной столицы также планируют провести памятные мероприятия в Казанском соборе и петербургской епархии, посвященные памяти соловецких юнг. Для выпускников школы имени Соловецких юнг собираются организовать прием на целевое обучение в колледжи и университеты.

В августе 2025 года Беглов посетил Соловецкий монастырь для заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия основания поселения на Соловках. В мероприятии приняли участие патриарх Кирилл, Цыбульский и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

