Беглов посетил Соловецкий монастырь

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 августа принял участие в обсуждении подготовки к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках. Заседание организационного комитета прошло в Соловецком мужском монастыре под руководством патриарха Кирилла. Также на встрече присутствовали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Юбилей будут отмечать в 2029 году.

Беглов входит в состав оргкомитета по подготовке к празднованию. Также он числится в составе попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, созданного в 2018 году по инициативе РПЦ. Чернышенко является сопредседателем фонда.

"Для правительства подготовка к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге является одним из приоритетных направлений. Вопросы сохранения и развития архипелага находятся на личном контроле председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина", - заявил Чернышенко (цитата по пресс-службе правительства Архангельской области).

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Петербурге в 2029 году по случаю юбилея в городе пройдет пройдет множество мероприятий. В частности, они включены в программу Международного культурного форума, Книжного салона, а также форума "Арктика - настоящее и будущее" и Международного образовательного форума.

"В Петербурге подготовлен региональный план, который включает более 60 мероприятий. В июне 2025 года мы торжественно открыли цикл юбилейных событий", - цитирует губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

Сейчас приоритетной задачей для правительства и региональных властей является сохранение облика Соловецкого монастыря. Как уточнил глава Архангельской области Цыбульский, на архипелаге завершается строительство участковой больницы, здания аэровокзала, а также объектов инфраструктуры.

