В Смольном начали подготовку к старту осеннего призыва

На сайте администрации Петербурга 20 августа опубликовали проект постановления правительства города о подготовке городских ведомств к осеннему призыву на военную службу, обратил внимание ЗАКС.Ру. Курировать ход реализации положений из документа поручат вице-губернатору Игорю Потапенко, ответственному за работу силового блока. Осенний призыв продлится с 1 сентября по 31 декабря. Документ еще не подписан. Проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу до 2 сентября.

Районным администрациям поручат оказать содействие призывным комиссиям в выполнении мероприятий, связанных с призывом мужчин в возрасте от 18 до 30 лет на военную службу. Также они займутся оснащением призывных пунктов нужного оборудования для медицинского освидетельствования призывников и привлечением врачей-специалистов к этому процессу. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, согласно проекту постановления, представит губернатору Александру Беглову отчет о проведенных мероприятиях к 15 сентября.

Комитет по молодежной политике Петербурга привлекут к проведению воспитательной и культурно-массовой работе с призывниками, а комитет по вопросам законности примет участие в организации торжественных проводов на срочную военную службу.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Государственной думе предложили проводить призыв на срочную службу круглый год, а не сезонно, как это происходит сейчас. С такой инициативой выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов.

