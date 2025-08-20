МО "Гражданка" в субботу проведет фестиваль с полноразмерными макетами самолетов

В субботу, 23 августа в МО "Гражданка" пройдет фестиваль "Крылья Гражданки", на котором представят три макета самолетов в масштабе 1:1, сообщил глава муниципального образования Владислав Ванеев в своих соцсетях. Среди моделей: одномоторный истребитель-моноплан И-16, скоростной истребитель-перехватчик МИГ-3, а также учебный "кукурузник" ПО-2.

Мероприятие пройдет в Саду Верности. Площадка будет работать с полудня до вечера. Торжественное открытие запланировано на 13:00. Также для гостей мероприятия состоится концерт композитора Игоря Корнелюка и представительницы русского шансона Ларисы Лусты с конным театром.

"Приходите всей семьёй — будет интересно и взрослым, и детям", - написал Ванеев в своих соцсетях.

Напомним, Ванеев возглавил муниципальный совет МО "Гражданка" в сентябре 2024 года. На этом посту он сменил представительницу партии "Справедливая Россия - За правду" Елену Беляеву. Ванеев избрался от "Единой России". До прихода в совет он работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.

