На Ново-Адмиралтейском острове планируют возвести жилую недвижимость

Ново-Адмиралтейский остров планируют застроить жильем, следует из проекта межевания и планировки территории, опубликованного 27 ноября комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Подготовка документации будет вестись в два этапа: первый — до 26 февраля 2026 года, второй — до 26 августа 2026 года. Инициатором подготовки бумаг выступает АО "Эксперт".

В перечне планируемых объектов указаны многоэтажная жилая застройка, культурно-досуговые здания, поликлиника, детский сад, школы и причалы для маломерных судов. Остров расположен в исторической части города — между Невой, Мойкой и Ново-Адмиралтейским каналом. В настоящее время на его территории находятся "Адмиралтейские верфи".

На ПМЭФ-2025 президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал "Коммерсанту", что на территории острова к 2030 году планируют построить концертный комплекс. Концертный зал займет небольшую часть острова. Предположительно, здание будет включать в себя большой концертный зал, вмещающий 1500-1700 зрителей, и малый - на 700-900. Кроме того, сцена будет трансформироваться из балетной в оперную. Размер инвестиций проекта оцениваются в 1 млрд евро. Соглашение о намерениях между Смольным и ВТБ было подписано в 2024 году на ПМЭФ.

Как отмечает "Ротонда", планы по переносу верфи обсуждались ещё во время губернаторства Валентины Матвиенко. При Георгии Полтавченко остров планировали застроить жильём и корпусами Санкт-Петербургского государственного университета, однако верфь так и не перенесли.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру