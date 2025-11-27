Американское юрлицо ФБК* признали террористической организацией в России

Верховный суд России 27 ноября удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании Anti-Corruption Foundation, Inc.* террористической организацией, сообщила пресс-служба суда. Организация является американским юридическим лицом Фонда борьбы с коррупцией**.

Суд установил, что корпорация пропагандирует и оправдывает терроризм. Как следует из материалов дела, ею руководит оппозиционер Леонид Волков***, который, по оценке суда, действует в своих интересах и выступает от имени компании с призывами к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), а также к организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

В свою очередь, в Генпрокуратуре России отметили, что корпорация была образована лидерами экстремистских организаций "Фонд борьбы с коррупцией"**, "Фонд защиты прав граждан"** и общественного движения "Штабы Навального"** для "продолжения деструктивной деятельности на территории России". Для этого в мае 2021 года организацию переименовали Anti-Corruption Foundation, Inc*.

* Anti-Corruption Foundation, Inc. признана террористической организацией.

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов, а также в реестр нежелательных организаций.

*** Росфинмониторинг внес Леонида Волкова в реестр экстремистов и террористов, Минюст РФ внёс Леонида Волкова в единый реестр иностранных агентов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру