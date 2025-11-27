В Петербурге зарегистрировано 51,3 тысячи членов "Единой России"

По состоянию на конец ноября в Петербурге членами партии "Единая Россия" являются 51,3 тысяча человек, объявил секретарь городского отделения партии Александр Бельский на конференции 27 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За год количество единороссов в Северной столице выросло на 69%, почти на 21 тысячу человек.

Еще больший рост наблюдается в численности сторонников партии. За год их количество выросло на 71%, сейчас их насчитывается 20 тысяч. Сторонники партии, напомним, это первая ступень в партийной иерархии. По уставу ЕР, прежде чем стать членом партии, кандидат должен в течение полугода быть ее сторонником.

Общая численность "мобилизационной базы" партии составляет 1,7 млн человек.

По состоянию на лето 2025 года всего в России насчитали 2,6 млн членов партии. Такие данные приводил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру