ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20 августа 2025, 18:41

За сутки на канал Беглова в MAX подписались менее тысячи человек

фото ЗакС политика За сутки на канал Беглова в MAX подписались менее тысячи человек

Менее тысячи человек подписались на канал губернатора Петербурга Александра Беглова в национальном мессенджере MAX спустя сутки после того, как он объявил о создании профиля на этой площадке, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

На момент публикации материала на канал Беглова подписались 972 человека. Отметим, судя по счетчику просмотров в telegram-канале губернатора, сообщение о создании канала в MAX увидели более 15 тысяч человек.  У главы Ленинградской области Александра Дрозденко число подписчиков перевалило за тысячу — сейчас на его страничку подписаны 1148 человек.

Напомним, правительство Петербурга и губернатор Беглов рассказали о своих каналах в MAX накануне, 19 августа. На страницу Смольного к этому моменту подписались порядка 400 человек. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что все главы регионов Северо-Западного федерального округа создали свои аккаунты в российском мессенджере.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама