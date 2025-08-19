Беглов пригласил подписчиков в свой канал в MAX

Губернатор Александр Беглов опубликовал 19 августа в своих социальных сетях адресованное подписчикам приглашение присоединиться к его каналу в мессенджере MAX. Глава города охарактеризовал приложение как "надежное" и добавил, что с его помощью "можно вызвать врача, записаться в поликлинику и воспользоваться другими услугами".

На момент публикации заметки в канале Беглова насчитывалось 54 подписчика, между тем как утром за деятельностью градоначальника в MAX следили 15 человек. Отметим, что канал появился еще 14 августа, а первый пост в нем датируется следующим днем.

Обратиться к Беглову посредством нового мессенджера не получится. В качестве страницы для обратной связи там указан официальный аккаунт губернатора в соцсети "ВКонтакте".

Администрация губернатора также оповестила граждан о появлении в MAX канала Беглова. Вместе с тем внимание подписчиков привлекли к каналу правительства города в том же мессенджере. В опубликованном сообщении цитируются слова градоначальника о том, что он считает появление двух каналов "важным шагом в цифровизации городской среды".

Ранее ЗАКС.Ру обратил внимание на то, что все главы СЗФО зарегистрировались в MAX. Шесть из них, включая Беглова, зарегистрировались 14 августа, еще четверо сделали это на следующий день. Последним аккаунт в мессенджере завел глава Вологодской области Георгий Филимонов, это произошло 16 августа.

