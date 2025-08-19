СК начал проверку из-за возгорания кровли в центре реабилитации в Пушкине

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Петербургу организовал процессуальную проверку по признакам нарушений требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) после возгорания кровли в Центре реабилитации инвалидов на бульваре Алексея Толстого в Пушкине, сообщила пресс-служба ведомства. Прокуратура взяла на контроль установление всех причин происшествия.

Возгорание кровли Центра произошло днем 19 августа. Пожар был потушен около 16:35, в его ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Работы спасательных служб и правоохранителей координирует зампрокурора Пушкинского района Михаил Носёнок.

Следователи намерены оценить техническое состояние пожарного оборудования и соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности. По итогам проверки ведомства будет принято процессуальное решение. В свою очередь, прокуратура также контролирует соблюдение прав эвакуированных постояльцев Центра на дальнейшее предоставление условий для проживания.

Напомним, всего из горящего здания были эвакуированы 116 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в городском комитете по соцполитике, "задымление" произошло в помещении, где проводился ремонт.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры