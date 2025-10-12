Путин подписал указ о моратории на обнуление топливного демпфера

Президент России Владимир Путин 12 октября подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Меры вводятся в целях защиты национальных интересов государства, отмечается в указе.

Так, нефтяные компании получат выплаты из бюджета независимо от того, превысит ли цена бензина и дизельного топлива на бирже установленный порог. В сентябре нефтяники получили 30,5 млрд рублей по демпферу за август. В августе размер выплат составил 80,4 млрд рублей. Всего с начала 2025 года демпферные выплаты составили более 715 млрд рублей. Этот механизм создан для того, чтобы компенсировать компаниям разницу цен продажи топлива на внутреннем рынке, когда экспортные цены выше. Такая схема действует с 2019 года.

С начала года оптовые цены на топливо выросли почти на 40%. В правительстве ситуацию на рынке называют контролируемой. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что сложности есть в ряде регионов, но эти проблемы решаются в "ручном режиме".

Константин Леньков / Фото: Кремль