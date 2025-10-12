ЦБ отменил голосование по выбору символа новой банкноты 500 рублей

Банк России остановил голосование по выбору изображений, которые разместят на новой банкноте номиналом в 500 рублей. Такое решение приняли из-за большого количества попыток повлиять на результаты с помощью технических средств, сообщили в регуляторе вечером 12 октября. Голосование должно было завершиться 14 октября.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", – сообщили в Центробанке.

В ЦБ пообещали объявить новые даты голосования. При этом перечень символов, которые претендуют на размещение, сохранят. После анализа всех каналов голосования в Банке России подготовят дополнительные условия, чтобы исключить возможность недобросовестных действий.

Голосование стартовало 1 октября. Среди фаворитов оказались гора Эльбрус и деловой центр "Грозный-сити". Последний вариант активно продвигался властями Чеченской Республики, в том числе главой республики Рамзаном Кадыровым, который обещал разыграть новые iPhone среди проголосовавших. До остановки голосования лидировал Эльбрус.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутат Госдумы Ксения Горячева проголосовала за Эльбрус, как предлагал ее однопартиец из "Новых людей" Владислав Даванков. Также за горную вершину проголосовала глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина, которая неоднократно совершала восхождение на эту гору.

Константин Леньков