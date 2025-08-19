Все главы субъектов СЗФО создали каналы в MAX

Главы всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа создали личные каналы в мессенджере MAX, выяснил ЗАКС.Ру. Большинство каналов были созданы еще 14 августа, однако делиться ссылками на каналы губернаторы массово начали 19 августа.

Так, 14 августа созданы каналы врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт, губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, главы Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Республики Коми Ростислава Гольдштейна, а также губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и губернатора Петербурга Александра Беглова. 15 августа - губернатора Карелии Артура Парфенчикова, руководителя Новгородской области Александра Дронова, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, главы Архангельской области Александра Цыбульского. Позже всех отметился губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - его канал создан 16 августа.

Лидируют по числу подписчиков глава Калининградской области Беспрозванных. На него подписались более тысячи человек. Следом идет губернатор Псковской области Ведерников - 930 подписчиков. Более двухсот человек подписались на губернатора Мурманской области Чибиса.

На Беглова подписались менее 40 человек, а на главу соседней Ленобласти - 13 пользователей. Меньше всего пока у Ирины Гехт - всего 11 подписчиков.

Сейчас в MAX зарегистрированы более 18 млн человек. Ранее ЗАКС.Ру писал, что правительство Петербурга создало свой канал в отечественном мессенджере.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру