Бельский поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав региональных ЗакСов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогам сентября улучшил свой результат в рейтинге глав региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией". В первую тройку списка политик не вошел, заняв четвертое место.

Рейтинг формируется на основе сообщений в средствах массовой информации о руководителях региональных ЗакСов. При этом учитывается влиятельность СМИ, наличие прямой или косвенной речи, касающейся персоны, а также ряд иных параметров.

Бельский завершил сентябрь с медиаиндексом 11 689,9. Месяцем ранее, в августе, этот показатель составлял 9 788 пунктов. Тогда Бельский занял пятое место рейтинга.

Первое место в списке досталось главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову, второе — спикеру ЗакСа Нижегородской области Евгению Люлину, а на третьей позиции расположился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. В августе места в первой тройке также распределялись между ними, хотя и в другой конфигурации. Тогда список возглавлял Брынцалов, а Константинов и Люлин следовали за ним.

Ранее "Медиалогия" представила сентябрьский рейтинг глав регионов. На территории СЗФО первое место занял глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который потеснил своего петербургского коллегу Александра Беглова. Последний занял второе место. Третье место досталось главе Новгородской области Александру Дронову.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру