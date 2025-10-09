Дрозденко обошел Беглова в медиарейтинге глав регионов

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил подготовленный "Медиалогией" рейтинг глав регионов СЗФО, обойдя на одну позицию губернатора Петербурга Александра Беглова. Третье место в списке досталось губернатору Новгородской области Александру Дронову.

Занять первое место Дрозденко смог благодаря публикациям в СМИ о его победе на выборах губернатора, об открытии школы "Высший пилотаж" в Гатчине, о подписании соглашения по строительству ледовой арены в Сосновом Бору, о вводе первого участка трассы в Мурино, а также о сходе товарного поезда с рельсов 14 сентября и об уничтожении беспилотников в небе над областью.

В случае с Бегловым СМИ писали, среди прочего, о подписании с главой Ташкента Шавкатом Умурзаковым обновленного плана по сотрудничеству до 2028 года, о рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным и о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность города. "Бронза" досталась Дронову, в том числе, благодаря сообщениям о его победе на выборах.

Помимо Ленинградской и Новгородской областей, выборы глав прошли в сентябре еще в трех регионах СЗФО. Избранный глава Коми Ростислав Гольдштейн оказался на пятом месте списка, глава Архангельской области Александр Цыбульский — на шестом. Главу Ненецкого автономного округа Иниру Гехт избрали депутаты местного парламента, она заняла восьмое место в списке.

В общероссийском рейтинге Дрозденко занял седьмую позицию, а Беглов оказался на десятом. Первая тройка федерального рейтинга не изменилась с августа. Лидирующую позицию сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, вслед за ним расположились губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В августе Беглов занимал первое место среди глав регионов в СЗФО, Дрозденко был вторым. Третья строчка рейтинга принадлежала тогда главе Вологодской области Георгию Филимонову.

При подготовке рейтинга учитываются публикации в СМИ о главах регионов. При этом учитываются влиятельность источника информации, характер упоминания чиновника и иные параметры.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру