Беглов вернулся на первое место в медиарейтинге глав субъектов СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял первую строчку в рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости среди губернаторов Северо-Западного федерального округа за август 2025 года, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе компании. На второе место опустился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Замыкает тройку лидеров глава Вологодчины Георгий Филимонов.

Главными событиями, которые повлияли на медиаиндекс Беглова, стали запрет на привлечение мигрантов к работе в качестве курьеров, сообщение главы города о беспилотниках в Пушкинском и Красносельском районах, а также осмотр Невского проспекта после работ по замене асфальта. Еще в медиа обсуждалось заявление Беглова о завершении строительства станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная" до конца 2025 года и поздравление с годовщиной окончания Ленинградской битвы. В федеральном рейтинге губернатор Петербурга остался на прежнем восьмом месте.

В медиарейтинге за август среди глав регионов СЗФО сразу на три позиции поднялся глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, который теперь в списке значится четвертым. Следом идут губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава Архангельской области Александр Цыбульский. На седьмом месте - руководитель Псковской области Михаил Ведерников. Потерял три позиции в рейтинге глава Мурманской области Андрей Чибис - он занял восьмое место. Глава Карелии расположился на девятом месте, а его коллега из Калининградской области Алексей Беспрозванных - на десятом. Замыкает рейтинг, как и в июле, Ирина Гехт из Ненецкой автономной области.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о медиарейтинге глав СЗФО за июль. Лидером стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру