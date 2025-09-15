В Петербурге завершился ремонт Благовещенского моста

На Благовещенском мосту завершились ремонтные работы, сообщила пресс-служба Смольного 15 сентября. Ремонт продлился семь недель и прошёл без перекрытия движения транспорта.

"Специалисты выполнили все работы строго по графику – уложились в семь запланированных недель. <…> Теперь начинаем ремонт одной из ключевых достопримечательностей и важных транспортных артерий города - Дворцового моста", – прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ходе работ было снято 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытие проезжей части, на его место уложили новый более лёгкий литой асфальт. Кроме того, были заменены 122 погонных метра деформационных швов.

Работы на переправе начались 28 июля и прошли в два этапа. Сначала движение закрывали в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной, затем в обратном направлении. Для автомобилистов и общественного транспорта оставляли открытыми четыре полосы движения – по две в каждую сторону.

Напомним, ранее Государственная административно-техническая инспекция Петербурга сообщила о закрытии Дворцового моста на ремонт после окончания работ на Благовещенском мосту. Работы стартуют 16 сентября и продлятся до 15 октября. Ремонт будет проводиться в три этапа для сохранения движения по переправе.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного