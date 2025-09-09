Движение по Дворцовому мосту ограничат на месяц из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала распоряжение об ограничении движения на Дворцовом мосту в связи с ремонтом асфальта проезжей части, сообщила пресс-служба ведомства 9 сентября. Работы будут проходить в три этапа с 16 сентября по 15 октября.

Движение по мосту будет частично сохранено в обе стороны на время ремонта. Для этого проведение работ разделили на три этапа. Первый этап продлится с 16 сентября по 25 сентября. На этот период будет ограничено движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным.

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Второй этап работ начнется 26 сентября и продлится до 5 октября. В это время для проезда будут доступны по две полосы движения в каждом направлении. Остальные полосы будут перекрыты.

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Наконец, третий этап стартует 6 октября и закончится 15 октября. На этот период запланировано ограничение движения от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Отмечается, что на время проведения работ мост будет разводиться по графику.

Напомним, о планах отремонтировать дорожное покрытие Дворцового моста стало известно в конце августа. Тогда говорилось, что работы начнутся после окончания ремонта Благовещенского моста, заверение которого было намечено на 15 сентября.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру