ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9 сентября 2025, 11:44

Движение по Дворцовому мосту ограничат на месяц из-за ремонта

фото ЗакС политика Движение по Дворцовому мосту ограничат на месяц из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала распоряжение об ограничении движения на Дворцовом мосту в связи с ремонтом асфальта проезжей части, сообщила пресс-служба ведомства 9 сентября. Работы будут проходить в три этапа с 16 сентября по 15 октября. 

Движение по мосту будет частично сохранено в обе стороны на время ремонта. Для этого проведение работ разделили на три этапа. Первый этап продлится с 16 сентября по 25 сентября. На этот период будет ограничено движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным.

photo_2025-09-09_10-27-14.jpg (66 KB)

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Второй этап работ начнется 26 сентября и продлится до 5 октября. В это время для проезда будут доступны по две полосы движения в каждом направлении. Остальные полосы будут перекрыты.

photo_2025-09-09_10-27-14 (2).jpg (69 KB)

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Наконец, третий этап стартует 6 октября и закончится 15 октября. На этот период запланировано ограничение движения от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

photo_2025-09-09_10-27-14 (3).jpg (65 KB)

Фото: Telegram-канал ГАТИ

Отмечается, что на время проведения работ мост будет разводиться по графику.

Напомним, о планах отремонтировать дорожное покрытие Дворцового моста стало известно в конце августа. Тогда говорилось, что работы начнутся после окончания ремонта Благовещенского моста, заверение которого было намечено на 15 сентября. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама