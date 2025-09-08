Дрозденко осмотрел производство яиц на птицефабрике "Синявинская"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил птицефабрику "Синявинская" в Кировском районе региона, сообщила сам глава области в своем Telegram-канале. Губернатор смог осмотреть производство яиц, а также подержать в руках цыплят.

"Больше 5,5 миллионов яиц "Синявинская" отгружает в сутки. Маршрут — вся Россия и зарубежье: ближнее и дальнее. Несмотря на сложную логистику — половина всего яичного экспорта России приходится на фабрику в Кировском районе", - написал в своей публикации Дрозденко.

Он подчеркнул, что в последние годы на предприятии изменились технологии производства. Это позволило птицефабрике избавиться от неприятного запаха как в самих цехах, так и в посёлке городского типа Приладожский, рядом с которым располагается предприятие.

Напомним, 1 сентября Дрозденко вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетили открытие школы "Высший пилотаж" в Гатчине. После церемонии Дрозденко и Матвиенко провели рабочую встречу.

Отметим, что с 12 по 14 сентября в Ленобласти пройдут выборы губернатора. Жителям региона предстоит выбрать из пяти кандидатов, среди которых также значится Дрозденко. Действующий глава области возглавляет её с 2012 года.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Дрозденко