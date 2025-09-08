Новый склад Wildberries в Шушарах начал принимать товары

На новый логистический комплекс РВБ, объединенной компании Wildberries & Russ, начались поставки, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу компании. С понедельника, 8 сентября, центр стал принимать товары по схеме "Маркетплейс".

Действующий формат предполагает доставку товара на склад после получения заказа, а оттуда в выбранный клиентом пункт выдачи. В ближайшее время в комплексе обустроят дополнительные многоуровневые стеллажные конструкции, позволяющие воспользоваться услугой хранения товаров.

Площадь нового центра составляет 106 тысяч квадратных метров. После полноценного запуска он сможет вмещать до 58 млн товаров. Кроме того, в нем установят трёхуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 1,5 млн товаров в сутки.

Напомним, старый склад Wildberries был уничтожен в пожаре в январе 2024 года. Помимо самого здания сгорели также все находившиеся в нём товары, общая сумма ущерба оценивалась в 10 млрд рублей. В мае 2024 года в компании заявили о планах восстановить склад до конца года.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру