Полиция нашла 50 нелегалов на стройке в Мурино

Петербургская полиция провела профилактический рейд, направленный на поиск нелегальных мигрантов, на стройке в Мурино, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 сентября. В результате 50 иностранцам грозит выдворение.

Отмечается, что причиной для проведения рейда стало задержание иностранного гражданина, подозреваемого в приставании к 13-летней девочке. Правоохранители решили проверить стройку на Оборонной улице в Мурино, где работал задержанный, на наличие нелегальных мигрантов. Также под проверку попали два общежития и хостел в Московском районе города.

Как говорится в публикации, многие рабочие пытались спрятаться от прибывших полицейских в кустах, а также забирались на крышу строящегося здания и сбрасывали строительные лестницы. Это не помешало правоохранителям проверить порядка 300 человек, 244 из которых оказались выходцами из стран ближнего зарубежья.

Нарушения миграционного законодательства были обнаружены у 50 человек, их привлекли к административной ответственности. Нарушителям грозит выдворение из России. Кроме того, было возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя, взявшей на работу нелегалов. Фирме может грозить крупный штраф, а также приостановка деятельности.

Напомним, в конце августа полиция посетила три стройки на Васильевском острове. В общей сложности силовики проверили свыше 300 иностранцев, некоторых привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Анастасия Луценко / Фото: Петербургская полиция