Полиция проверила 300 иностранцев на Васильевском острове

Очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов провела полиция Петербурга, в этот раз проверочные мероприятия развернулись на Васильевском острове, сообщили 29 августа в ГУ МВД по региону. Всего правоохранители проверили более 300 иностранцев на трех строительных площадках.

"Проверки прошли сразу на трёх строительных объектах, расположенных на Гаванской улице, на набережной Невской губы и на улице Челюскина", — рассказали в полиции.

По итогам рейда удалось обнаружить нарушителей миграционного законодательства и лиц, привлеченных к ответственности за мелкое хулиганство. Количество задержанных не сообщается. На нелегалов составили административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). В ближайшее время планируется принять решение об их выдворении за границу.

ГУ МВД регулярно отчитывается о проведенных рейдах по выявлению нелегалов. В понедельник стало известно о том, что на стройках в Ленобласти обнаружили 130 иностранцев, незаконно находящихся в России.

