Полиция задержала подростка за изображение свастики на доме в Апраксином переулке

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего местного жителя, нарисовавшего граффити со свастикой на фасаде бывшего доходного дома В.В. Корелина. За демонстрацию запрещенной символики в отношении молодого человека возбудили административное дело (ст. 20.3 КоАП). Также полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия (ст. 243 УК).

– Нарисовал нацистскую символику. В содеянном каюсь и извиняюсь. Такого больше не повторится, – сообщил автор рисунка на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 ноября.

Личность подростка удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. По административной статье привлекаемому лицу может грозить административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность по статье о повреждении объекта культурного наследия предусматривает штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

В сентябре 2025 года суд в Петербурге рассмотрел уголовное дело в отношении реставратора, который нарисовал граффити на стене Некрасовского телефонного узла. Суд прекратил дело и назначил подсудимому штраф в размере 10 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру