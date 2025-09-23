Суд оштрафовал реставратора за граффити на объекте культурного наследия

Дзержинский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении реставратора Даниила Демьяновского по делу о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщила 23 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной разбирательства послужило граффити на стене Некрасовского телефонного узла.

Как установил суд, июльским утром 2024 года Демьяновский нанес на фасад здания телефонного узла на улице Некрасова изображение человеческого лица при помощи баллончика с черной краской. В результате фигурант "обезобразил внешний вид объекта культурного наследия", заключили в пресс-службе судов. Нанесенный подобными действиями ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

В суде защитник попросил прекратить уголовное дело и назначить фигуранту судебный штраф. Он отметил, что Демьяновский ранее к суду не привлекался, вину признал и добровольно возместил материальный ущерб, а также самостоятельно закрасил сделанный им рисунок и перечислил 15 тысяч рублей в благотворительный фонд. Также защитник обратил внимание суда на то, что Демьяновский работает реставратором и положительно характеризуется по месту работы.

Здание телефонного узла было построено в стиле конструктивизма в 1930 году. В июне 2024 года издание "Канонер" сообщало о том, что числящееся выявленным памятником здание предложили лишить охранного статуса. В июне 2025 года рабочая группа КГИОП рекомендовала не включать постройку в реестр объектов культурного наследия.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру