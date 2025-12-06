Начальника ИК-4 отправили под домашний арест по делу о взятке

Октябрьский районный суд Петербурга 6 декабря назначил меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику исправительной колонии № 4 Павлу Михайлову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, полковник внутренней службы Михайлов собирал с заключенных взятки за невыявление нарушений внутреннего распорядка.

Как рассказали в пресс-службе судов Петербурга, за денежное вознаграждение осужденные ИК-4 могли рассчитывать на продажу средств мобильной связи, использование телефонов, не соблюдать режим и уклоняться от обязательных работ. Среди других привилегий - возможность отклоняться от обязательной формы одежды, передавать запрещенные продукты питания, а также предоставление камер длительного свидания.

"Обладая авторитетом среди других осужденных, они создавали неблагоприятные условия для осужденных в колонии, при которых последние были вынуждены давать взятки за невыявление нарушений", – сообщили в СК.

Пресс-служба Следкома уточняет, что руководство колонии привлекло к делу осужденного, отбывавшего наказание за организацию заказных убийств. Участники организованной группы в том числе занимались поиском банковских карт и сбором наличных для дальнейшей передачи Михайлову. Фигуранты дела вели свою деятельность с октября 2023 года по декабрь 2025 года. Ежемесячно размер взяток составлял пять тысяч рублей, но эта сумма не окончательная. Размер средств определял участник группы, к которому обратился осужденный. По данным из материалов суда, фигуранты всего получили не менее 443 тысяч рублей.

Михайлова здержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области. В операции также принимали участие работники УФСБ.

ИК-4 находится в Тосненском районе Ленобласти. Она рассчитана, судя по данным профильных сайтов, на 1448 человек.

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов