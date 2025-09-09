Беглов приехал в Ташкент с рабочим визитом

Делегация правительства Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым приехала с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба Смольного 9 сентября. В планах значатся подписание соглашения о сотрудничестве Петербурга и Ташкента, а также встреча с проживающими в стране блокадниками.

По приезде делегация Петербурга посетила музей Славы в Ташкенте и возложила цветы к монументу "Ода стойкости" в мемориальном комплексе "Парк Победы". После этого представители Северной столицы во главе с губернатором Петербурга приняли участие в торжественном открытии "Ленинградского монумента". Со стороны Узбекистана на мероприятии присутствовали хоким Ташкента Шавкат Умурзаков и представители правительства страны.



"В год 80-летия нашей общей Великой Победы мы открываем значимый для всех нас памятник – "Ленинградский монумент". Он посвящён великодушию узбекского народа, принявшего почти пять тысяч жителей блокадного Ленинграда. Это дань уважения нашему общему прошлому, сохранению памяти о подвиге старшего поколения и нашем единстве в годы войны", – отметил Беглов.

Он поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, правительство страны и лично Умурзакова за поддержку проекта памятка и помощь в его установке.

Кроме того, в ходе визита намечено подписание Дорожной карты по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026-2028 годы, а также соглашения касательно инвестиционных проектов Северной столицы в Узбекистане. Речь идёт о квартале "Санкт‑Петербург" в Новом Ташкенте и открытии Торгового дома Петербурга и Центра ядерной медицины.

Напомним, в июле строительство квартала "Санкт-Петербург" обсудил вице-губернатор Николай Линченко в ходе собственного визита в столицу Узбекистана. Начало строительных работ запланировано на 2026 год.

Отметим, что в начале августа комитет по внешнем связям Петербурга объявил конкурс на организацию банкета во время визита делегации города в Ташкент. На эти нужды Смольный выделил до 1,5 млн рублей.

Анастасия Луценко / Фото: Смольный