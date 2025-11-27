Путин заявил, что с Украиной "практически невозможно" договориться

Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, однако в настоящее время это невозможно "юридически", заявил 27 ноября президент РФ Владимир Путин во время брифинга с журналистами, посвященного итогам визита в Бишкек. Глава государства добавил, что Москва настаивает на международном признании вопросов по урегулированию конфликта.

"Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведёт переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и всё", - сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Президент подчеркнул, что власти Украины утратили легитимность, отказавшись от проведения президентских выборов. Он отметил, что, несмотря на проведение специальной военной операции, в России состоялись президентские и региональные выборы, тогда как Украина, по его словам, этого не делает.

Путин регулярно говорит о формальных препятствиях заключения соглашения с украинской стороной. По его мнению, результаты любых переговоров могут быть признаны нелегитимными из-за статуса президента. Формально, отмечает Путин, срок полномочий Владимира Зеленского истек.

Ранее президент РФ заявлял, что план США из 28 пунктов может стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Путина, содержание документа обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом ещё до встречи с ним на Аляске, однако предметных переговоров по плану с российской стороной не велось.

Кирилл Дудров / Фото: Кремль