Гладунов и Серавин вошли в президиум "Единой России" в Петербурге

Участники 40-й конференции "Единой России" 27 ноября проголосовали за включение в состав президиума регионального отделения партии депутата Заксобрания Юрия Гладунова и руководителя исполкома реготделения Александра Серавина.

По итогам тайного голосования кандидатуру Гладунова поддержали 208 делегатов, против выступили двое. За Серавина проголосовали 207 единороссов. Три человека высказались против.

Места в президиуме стали вакантными после исключения из него депутата Заксобрания Наталии Астаховой и депутата Госдумы Виталия Милонова. Их вычеркнули из состава президиума на этом же заседании.

Конференция "Единой России" прошла в музейном комплексе "Россия – Моя история". В ходе мероприятия к собравшимся обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. Также о результатах работы партии рассказал глава городского отделения Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру