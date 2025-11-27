ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 ноября 2025, 21:04

Гладунов и Серавин вошли в президиум "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Гладунов и Серавин вошли в президиум "Единой России" в Петербурге

Участники 40-й конференции "Единой России" 27 ноября проголосовали за включение в состав президиума регионального отделения партии депутата Заксобрания Юрия Гладунова и руководителя исполкома реготделения Александра Серавина. 

По итогам тайного голосования кандидатуру Гладунова поддержали 208 делегатов, против выступили двое. За Серавина проголосовали 207 единороссов. Три человека высказались против. 

Места в президиуме стали вакантными после исключения из него депутата Заксобрания Наталии Астаховой и депутата Госдумы Виталия Милонова. Их вычеркнули из состава президиума на этом же заседании. 

Конференция "Единой России" прошла в музейном комплексе "Россия – Моя история". В ходе мероприятия к собравшимся обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. Также о результатах работы партии рассказал глава городского отделения Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


