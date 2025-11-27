Беглов выступил на конференции "Единой России"

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к делегатам конференции петербургского отделения партии "Единая Россия" 27 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города рассказал единороссам об итогах работы Смольного и Заксобрания за прошедший год. В частности, перечислил все текущие мегапроекты, а также новые меры социальной поддержки.

После доклада губернатора с выступлением о результатах работы городского отделения выступил спикер парламента Александр Бельский.

На конференции собрались члены правительства Петербурга, главы комитетов Смольного, а также депутаты Законодательного собрания и руководители муниципальных образований.

В рамках съезда единороссы намерены подвести итоги года, обновить политсовет и президиум регионального отделения партии.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру