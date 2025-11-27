Единороссы обновили состав петербургского политсовета

В ходе 40-й конференции регионального отделения партии "Единая Россия" делегаты проголосовали за обновление состава политического совета. В соответствии с уставом партии, президиум решил обновить 10% от общего состава политсовета, который состоит из 90 человек. Мероприятие прошло в комплексе "Россия - Моя история" с участием губернатора, членов правительства, а также чиновников Смольного и депутатов разных уровней.
Вошли в состав политсовета:
- Глава петербургского МГЕР Александр Амелин
- Замглавы Курортного района Игорь Белокопытов
- Замглавы Калининского района Елена Бескостая
- Депутат МО "Северный" Сергей Григорьев
- Замглавы Московского района Дмитрий Козлов
- Депутат Заксобрания Анастасия Мельникова
- Замглавы Красносельского района Андрей Николаев
- Глава МО "Академическое" Игорь Пыжик
- Депутат Заксобрания Александр Ржаненков
- Руководитель исполкома петербургского отделения ЕР Александр Серавин
Исключены из состава политсовета:
- Глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова
- Депутат МО "Северный" Дмитрий Васильев
- Глава МО "Московская застава" Юрий Докунин
- Депутат МО "Народный" Татьяна Крюкова
- Экс-глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко
- Депутат МО "Звездное" Тигран Мануков
- Депутат Заксобрания Олег Милюта
- Замглавы администрации Центрального района Сергей Тимофеев
Также на заседании делегаты проголосовали за изменение состава президиума петербургского отделения партии. В него вошли депутат Заксобрания Юрий Гладунов и руководитель исполкома партии в Петербурге Александр Серавин.
Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру