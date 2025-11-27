ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 ноября 2025, 21:29

Единороссы обновили состав петербургского политсовета

фото ЗакС политика Единороссы обновили состав петербургского политсовета

В ходе 40-й конференции регионального отделения партии "Единая Россия" делегаты проголосовали за обновление состава политического совета. В соответствии с уставом партии, президиум решил обновить 10% от общего состава политсовета, который состоит из 90 человек. Мероприятие прошло в комплексе "Россия - Моя история" с участием губернатора, членов правительства, а также чиновников Смольного и депутатов разных уровней.

Вошли в состав политсовета:

  • Глава петербургского МГЕР Александр Амелин
  • Замглавы Курортного района Игорь Белокопытов
  • Замглавы Калининского района Елена Бескостая 
  • Депутат МО "Северный" Сергей Григорьев 
  • Замглавы Московского района Дмитрий Козлов
  • Депутат Заксобрания Анастасия Мельникова
  • Замглавы Красносельского района Андрей Николаев
  • Глава МО "Академическое" Игорь Пыжик
  • Депутат Заксобрания Александр Ржаненков
  • Руководитель исполкома петербургского отделения ЕР Александр Серавин

Исключены из состава политсовета: 

  • Глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова
  • Депутат МО "Северный" Дмитрий Васильев
  • Глава МО "Московская застава" Юрий Докунин
  • Депутат МО "Народный" Татьяна Крюкова
  • Экс-глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко
  • Депутат МО "Звездное" Тигран Мануков
  • Депутат Заксобрания Олег Милюта
  • Замглавы администрации Центрального района Сергей Тимофеев

Также на заседании делегаты проголосовали за изменение состава президиума петербургского отделения партии. В него вошли депутат Заксобрания Юрий Гладунов и руководитель исполкома партии в Петербурге Александр Серавин.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бубнова Ольга Владимировна 
Васильев Дмитрий Владимирович 
Григорьев Сергей Александрович 
Мануков Тигран Мартинович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Милюта Олег Эдвардович 
Пыжик Игорь Григорьевич 
Ржаненков Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама