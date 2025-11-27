Единороссы обновили состав петербургского политсовета

В ходе 40-й конференции регионального отделения партии "Единая Россия" делегаты проголосовали за обновление состава политического совета. В соответствии с уставом партии, президиум решил обновить 10% от общего состава политсовета, который состоит из 90 человек. Мероприятие прошло в комплексе "Россия - Моя история" с участием губернатора, членов правительства, а также чиновников Смольного и депутатов разных уровней.

Вошли в состав политсовета:

Глава петербургского МГЕР Александр Амелин

Замглавы Курортного района Игорь Белокопытов

Замглавы Калининского района Елена Бескостая

Депутат МО "Северный" Сергей Григорьев

Замглавы Московского района Дмитрий Козлов

Депутат Заксобрания Анастасия Мельникова

Замглавы Красносельского района Андрей Николаев

Глава МО "Академическое" Игорь Пыжик

Депутат Заксобрания Александр Ржаненков

Руководитель исполкома петербургского отделения ЕР Александр Серавин

Исключены из состава политсовета:

Глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова

Депутат МО "Северный" Дмитрий Васильев

Глава МО "Московская застава" Юрий Докунин

Депутат МО "Народный" Татьяна Крюкова

Экс-глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко

Депутат МО "Звездное" Тигран Мануков

Депутат Заксобрания Олег Милюта

Замглавы администрации Центрального района Сергей Тимофеев

Также на заседании делегаты проголосовали за изменение состава президиума петербургского отделения партии. В него вошли депутат Заксобрания Юрий Гладунов и руководитель исполкома партии в Петербурге Александр Серавин.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру