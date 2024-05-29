Wildberries рассчитывает восстановить сгоревший склад в Шушарах до конца года

В Шушарах активно ведутся работы по восстановлению крупного склада Wildberries, полностью сгоревшего в январе. Репортаж со стройки опубликовало интернет-издание "Фонтанка". Представители маркетплейса рассказали, что строительство хотят закончить до наступления следующего года.

Новый склад будет иметь площадь около ста квадратных метров.

"На участке в Шушарах провели работы по ликвидации последствий пожара — демонтированы все сгоревшие конструкции", - добавили в пресс-службе компании.

О том, каких затрат потребовало возведение нового здания, в Wildberries предпочли умолчать. Эксперты, с которыми пообщалось интернет-издание, допустили, что расходы могли достичь 6,5 млрд рублей.

Сильнейший зимний пожар по адресу Московское шоссе, 153 обошелся без человеческих жертв. По факту происшествия завели дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК).

фото: ЗАКС.Ру