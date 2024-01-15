На юге Петербурга Wildberries может арендовать новый склад взамен сгоревшего

После сильнейшего пожара, уничтожившего склад маркетплейса Wildberries в Шушарах, компания начала поиски альтернативного складского здания на юге Петербурга. Об этом сообщила консалтинговая фирма Nikoliers. Если ретейлеру удастся договориться с арендодателем, то новое здание будет значительно уступать в масштабах сгоревшему объекту. Площадь последнего составляла 70 тысяч кв. метров.

"Ранее компания Wildberries взяла в аренду 6 тыс. кв. м в складском комплексе "Лента" на Московском шоссе. Кроме того, ретейлер уже ведет переговоры об аренде складского блока класса А площадью около 20 тыс. кв. м на юге Петербурга", - пишет 15 января пресс-служба Nikoliers.

Более крупных свободных складов в Петербурге и его пригородах сегодня не имеется. Накануне стало известно о стремлении руководства Wildberries открыть в городе до конца месяца новый сортировочный центр.

Напомним, в связи с субботним пожаром расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Происшествие обошлось без жертв: сотни сотрудников были своевременно эвакуированы.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)