Следствие возбудило дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара на складе Wildberries

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило 14 января о возбуждении уголовного дела в связи с пожаром на складе Wildberries в Шушарах. Произошедшее квалифицировали как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Согласно версии следствия, некие неустановленные лица из числа управляющих сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность на складе, злоупотребили своими полномочиями, что привело к возгоранию. В огне погибли все хранившиеся там товары, а само здание обрушилось.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — отметили в Следкоме.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с пожаром. Согласно публикациям СМИ, в качестве причин инцидента МЧС рассматривало занесение источника огня извне неустановленными лицами, неосторожное обращение с огнем или же аварийную работу электросети.

О пожаре в складском комплексе стало известно утром в субботу, огонь тушили по пятому разряду сложности. Спустя сутки пожарные продолжали работать на объекте. В свою очередь, в Wildberries пообещали в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Петербурге.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)