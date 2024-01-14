Wildberries собралась в течение полумесяца открыть новый сортировочный центр в Петербурге

Маркетплейс Wildberries рассчитывает открыть в течение двух недель новый сортировочный центр в Петербурге, сообщило 14 января РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. Предполагается, что подобная мера позволит наладить поставки товаров после пожара на складе в Шушарах.

"В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге. Это поможет <...> быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара", — цитирует информагентство сообщение компании.

Новый центр должен будет снизить нагрузку на существующий склад "Уткина заводь". Товары с него планируется переправить на другие склады для последующей сортировки и доставки клиентам. Точную дату открытия центра и его адрес в компании не назвали.

В субботу утром стало известно о пожаре в складском комплексе Wildberries в поселке Шушары. Огонь разошелся по площади 70 тысяч квадратных метров, его тушили по пятому номеру сложности. Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело из-за возгорания.

По информации "Фонтанки", пожарные продолжают тушить огонь спустя более суток после возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)