Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара на складе Wildberries

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело в связи с пожаром в складском комплексе Wildberries в Шушарах, рассказали в ведомстве в ночь на 14 января.

"А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в г. Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении ведомства.

И. о. начальника ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен будет возбудить уголовное дело и представить доклад о выясненных обстоятельствах.

По информации РБК, существует три версии возникновения пожара. Это может быть неосторожное обращение с огнем, аварийная работа электросети или же занесение источника огня неизвестными. При пожаре пострадала 22-летняя девушка, сообщил телеканал "78". Пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии с ушибом и отравлением продуктами горения.

О сильном пожаре в складском комплексе в Шушарах стало известно утром в субботу. В МЧС присвоили возгоранию пятый номер сложности, пламя бушевало на площади 70 тысяч квадратных метров. Как сообщалось, огонь уничтожил все товары на складе. В самой компании заявили, что склад соответствовал всем имеющимся требованиям.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)