ГЖИ предложила ввести штрафы за помехи капремонту общего имущества в домах

В Петербурге могут ввести административную ответственность за создание помех капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соответствующий законопроект опубликован 8 сентября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Нарушителям сулят штрафы на сумму до 60 тысяч рублей.

Поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" подготовила Государственная жилищная инспекция. Проектом предусмотрено наказание за недопуск подрядных организаций к помещениям, строительным конструкциям инженерным сетям и различному оборудованию в многоквартирном доме, из-за которого становится невозможным проведение капремонта. Размер штрафов для граждан предложили на уровне 1-5 тысяч рублей, для должностных лиц — в размере 5-20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 10 тысяч до 60 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится о риске возникновения аварийных ситуаций из-за несвоевременного проведения капитального ремонта общедомового имущества, в том числе ограждающих конструкций, лифтов и иного оборудования. Одной из причин срыва сроков выполнения работ ГЖИ назвала воспрепятствование жильцов проведению ремонта. Подобная проблема обусловлена, в том числе, тем, что в законодательстве отсутствует ответственность за отказ в доступе в помещения, полагают в инспекции.

Согласно представленным данным, на 244 объектах с 2019 года работы по капремонту не были выполнены из-за воспрепятствования их проведению. При этом в 2024 году из краткосрочного плана капремонта исключили в общей сложности 49 видов работ, в том числе по аварийно-восстановительному ремонту, ремонту систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения. В 2025 году планируется исключить 42 вида работ.

"Правовым последствием реализации законопроекта станет снижение рисков возникновения на территории Санкт-Петербурга аварийных ситуаций, связанных с нарушениями требований по использованию и содержанию общедомового имущества в жилищном фонде", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В конце августа стало известно о подписании соглашения между Государственной административно-технической инспекцией и ГЖИ. Согласно документы, стороны объединят усилия в борьбе с незаконными ларьками во дворах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру