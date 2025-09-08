Петербург может получить казначейский кредит на туристические проекты

Казначейский инфраструктурный кредит на 13,1 млрд рублей может одобрить Петербургу правительство России, сообщила пресс-служба правительства города 8 сентября. Всего в кабмине рассмотрели заявки по 15 проектам из 13 регионов страны.

Кредит подразумевает предоставление городу средств на срок 15 лет под 3% годовых. Если заявка Петербурга все-таки будет одобрена, выделенные средства направят на финансовое обеспечение инвестиционных проектов города в сфере туризма, а также инфраструктуры особой экономической зоны.

Как говорится в публикации Смольного, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что при отборе заявок особое внимание уделяются объёму привлечённых внебюджетных средств, уровню потенциала поступлений в бюджеты и работа регионов в рамках предыдущих кредитных программ.

Напомним, ранее Хуснуллин заявил, что Петербург стал одним из 10 регионов, которым одобрили казначейский кредит на модернизацию ЖКХ. Северная столица может получить 11,9 млрд рублей на строительство второй нитки главного канализационного коллектора.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру