Беглов возложил цветы в сквере экс-главы МЧС Зиничева

Губернатор Александр Беглов 8 сентября принял участие в церемонии, посвященной памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в этот день четыре года назад. Градоначальник возложил цветы к памятному знаку, установленному в сквере имени покойного.

"Это был замечательный человек, настоящий офицер, который преданно служил нашей Родине. Он всегда заботился о стране, любил наш город. Такие герои, как Евгений Зиничев, навсегда остаются в нашей памяти", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Также в памятной акции поучаствовали старшеклассники школы № 371, которую окончил Зиничев. С сентября 2022 года образовательное учреждение носит имя своего выпускника. Также в честь Зиничева названы Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС, а также сквер в Московском районе, где прошла церемония.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в возрасте 55 лет, это произошло в ходе межведомственных учений в районе Норильска. По официальной информации, он пытался спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного