В проекте ПЗЗ учли желание Пулково построить автовокзал

Комиссия по землепользованию и застройке решила перевести участок рядом с аэропортом Пулково в зону объектов воздушного транспорта для строительства автовокзала, обратила внимание 8 сентября "Фонтанка.ру". Соответствующее предложение высказал оператор аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Об изменении функциональной зоны говорится в протоколе заседания комиссии, опубликованном на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. В обосновании своего предложения ВВСС указывают намерение построить автовокзал на привокзальной площади аэропорта Пулково.

Его возведение запланировано в рамках второй очереди аэропорта. Первая фаза работ подразумевает строительство новой посадочной галереи и расширение стоянки самолетов. В ходе второй фазы запланировано расширение для обслуживания международных рейсов. Наконец, в рамках последней фазы будет построен новый терминал Пулково.

Напомним, в конце июня председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков заявил, что строительство нового терминала начнется в 2027 году. В начале 2023 года он же говорил, что строительство начнется до конца 2023 года, однако в июне того же года петербургское управление ФАС обнулило конкурс по поиску подрядчика, в результате "Воздушные ворота Северной столицы" были вынуждены отменить аукцион. В апреле 2025 года стало известно о возможном переносе сроков на 2027 год, это связали с необходимостью внесения корректировок в план города и правил землепользования.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру