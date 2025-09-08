"Пятёрочка" снова начала закупать шоколадные батончики Mars

Компания X5 Group, управляющая магазинами "Пятёрочка" и "Перекрёсток", возобновила закупки кондитерской продукции Mars, сообщил 8 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Об остановке закупок стало известно в конце июля.

"Х5 восстановила закупку кондитерской продукции Mars для поставки в сети "Пятёрочка" и "Перекрёсток", - приводит слова пресс-службы компании издание.

Отмечается, что сотрудничество было возобновлено по итогам длительного переговорного процесса. В пресс-службе подчеркнули, что стороны смогли согласовать условия для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Об остановке закупок продукции Mars в X5 Group сообщили в конце июля. Речь шла о шоколадных батончиках Twix, Bounty, Mars, Milky Way, драже M&Ms и Skittles, а также жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's. Причиной приостановки закупок назывались высокие закупочные цены, не соответствующие "принципам справедливого ценообразования".

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 правительство Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с компанией X5 Group, подразумевающее создание в городе высокотехнологичного распределительного центра и проведение реконструкции магазинов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру