Территориям вне кварталов пропишут правила уборки

В Петербурге может измениться порядок уборки территорий, не относящихся к числу внутриквартальных, следует из проекта изменений Правил благоустройства. Участки распределят по степени их посещаемости, от этого параметра будет зависеть периодичность появления дворников и спецтехники на них. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета по благоустройству, нововведения призваны оптимизировать затраты на уборку подобных участков.

Сейчас в Петербурге порядок расчета уборочных площадей установлен только для внутриквартальных территорий. В то же время районные администрации ответственны за уборку всех участков внутри района, включая территории без ведомственной принадлежности. Исключение здесь составляют объекты и элементы благоустройства, за содержание которых отвечают муниципалитеты, третьи лица или же иные органы госвласти Петербурга.

Финансирование уборки территорий без ведомственной принадлежности происходит по остаточному принципу, отметили в комблаге. Поправками вводится разделение участков на территории с высокой, средней и низкой степенью посещаемости или интенсивностью движения. Предполагается, что это позволит уменьшить затраты на уборку.

"В зависимости от вида территорий и с учетом типа покрытий устанавливается периодичность проведения видов работ отдельно в зимний и летний период. Данная разбивка необходима для того, чтобы уменьшить затраты бюджета на уборку тех территорий, которые не посещаются горожанами", — объяснили в профильном комитете.

В Правила благоустройства собираются ввести определение "территории, расположенной за границами внутриквартальной территории" — то есть тех самых территорий без ведомственной принадлежности. Под ними предлагают понимать участки вне внутриквартальных территорий, городских лесов и охраняемых природных объектов, автомобильных дорог, пляжей, водных объектов и зеленых зон. Помимо уборки, речь также идет о санитарных рубках, борьбе с борщевиком, ремонте элементов благоустройства и прочих работах.

К территориям с высокой посещаемостью хотят отнести участки около станций метро, железнодорожных вокзалов и станций, у объектов культурного наследия и городских ЗНОП до их ближайших границ в виде дорог, зеленых зон или участков, находящихся в чужой ответственности. Под территориями со средней степенью посещаемости предлагают понимать зоны от фундамента жилых или административных зданий, точек общепита и торговли, спортивных или религиозных сооружений до их границ. К территориям с низкой посещаемостью, в частности, отнесут заросшие сорняками или не благоустроенные участки.

Определять виды территорий и их границы будут районные администрации.

К проекту постановления приложили таблицу периодичности уборки территорий в зависимости от степени их посещаемости. Из нее можно узнать, что уборка свежевыпавшего снега на участках с усовершенствованным покрытием (например, асфальтированным) должна будет происходить 1 раз в сутки в дни снегопада на территориях с высокой проходимостью. На аналогичных территориях со средней востребованностью убирать снег должны будут один раз в двое суток, а на территориях с низкой — один раз в трое суток в дни снегопада. Обработку противогололедными материалами на малопопулярных территориях с усовершенствованным покрытием предлагают устраивать раз в неделю во время гололеда, на других территориях — ежедневно. А вот подметать подобные участки планируют, в соответствии с их проходимостью, ежедневно, еженедельно или же один раз в 15 суток.

Косить газоны на самых проходимых территориях собираются ежемесячно. В случае с территориями средней проходимости это должно происходить раз в два месяца, с территориями низкой проходимости — один раз в три месяца. На вывоз крупногабаритных отходов дадут один, два или три месяца с момента выявления соответственно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру