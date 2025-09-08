В MAX заблокировали 67 тысяч подозрительных аккаунтов за один месяц

Порядка 67 тысяч подозрительных аккаунтов были заблокированы в национальном мессенджере MAX в августе, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба сервиса 8 сентября. Отмечается, что чаще всего причиной для блокировки становились спам-рассылки.

Кроме того, в мессенджере удалили более 13 тысяч вредоносных файлов. При этом сами пользователи приложения воспользовались кнопкой "Пожаловаться" порядка 27 тысяч раз. По данным пресс-службы, среднее время рассмотрения обращений пользователей составляет около 4 минут.

Наконец, в сообщении отмечается, что специалисты Центра безопасности MAX работают при помощи автоматизированных систем "Лаборатории Касперского" и Сбера. В частности, эти сервисы занимаются проверкой номеров.

Напомним, закон о национальном мессенджере, коим стал MAX, президент России Владимир Путин подписал в июне 2025 года. После этого многие политические деятели начали заводить в приложении аккаунты и каналы. Как рассказал ЗАКС.Ру депутат Госдумы Сергей Боярский, большинство его коллег переехали в MAX. По словам парламентария, сам он пользуется им наравне с Telegram и с WhatsApp*.

Отметим, что в августе Роскомнадзор заявил о введении частичных ограничений на звонки в иностранных мессенджерах. В начале сентября фракция "Яблоко" в петербургском Заксобрании сообщила о подготовке проектов постановлений городского парламента об обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием прекратить блокировку звонков. Позднее мысль о том, что зарубежные мессенджеры должны работать в России ради создания конкуренции, выразил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру