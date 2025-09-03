"Яблоко" предложит ЗакСу обратиться к Мишустину из-за блокировки звонков в мессенджерах

Фракция "Яблоко" подготовила проекты постановлений Законодательного собрания об обращении от имени парламента к главе ФАС Максиму Шаскольскому и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием прекратить блокировку звонков в мессенджерах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 3 сентября. Инициативу вынесут на голосование депутатов ЗакСа.

По мнению авторов, ограничение звонков в иностранных мессенджерах может нарушить честную конкуренцию, выделив одну площадку над другими. Кроме того, в партии опасаются, что введенные меры могут привести к вмешательству в частную жизнь и воспрепятствовать праву на выбор средств общения.

Авторы обращений полагают, что профильным ведомствам следует проверить факт ухудшения качества голосовых звонков в мессенджерах на соответствие действующим положениям антимонопольного законодательства.

В пресс-службе партии отметили, что официальная статистика по методам телефонного мошенничества не подтверждает заявления Роскомнадзора об опасности звонков в мессенджерах. Согласно отчету Центробанка "Кибермошенничество: противодействие новым угрозам" 2025 года, на этот вид связи приходится лишь 15,7% случаев мошенничества. При этом чаще всего злоумышленники обманывают россиян через звонки по мобильной связи – на них приходится 45,6% случаев.

Ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* в России ввели в середине августа. Эти меры Роскомнадзор объяснил с борьбой с преступниками, использующими иностранные сервисы для обмана россиян. При этом обсуждения возможной блокировки иностранных мессенджеров усилились на фоне появления российского мессенджера MAX.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

