Боярский: "Большинство моих коллег переехали в MAX"

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает "очень неплохим результатом" количество подписчиков в его канале в мессенджере MAX, заявил он корреспонденту ЗАКС.Ру на "Большом семейном фестивале" 6 сентября. По его словам, к настоящему моменту аккаунтами в мессенджере обзавелись большинство его коллег по палате парламента.

По состоянию на момент выхода заметки канал Боярского в MAX насчитывал ровно 600 подписчиков. Этого результата депутат достиг за неполный месяц с 11 августа, когда завел канал в мессенджере.

Боярский предположил, что новому мессенджеру "непросто будет догнать и перегнать то, к чему все привыкли годами", имея в виду достижения конкурирующих приложений. При этом депутат отметил, что ему удобно пользоваться отечественным приложением.

— Я пользуюсь им наравне с двумя другими, с Telegram и с WhatsApp*, в равной степени. Большинство моих коллег переехали в MAX. Звонки я в нем совершаю, — заявил он.

Парламентарий надеется на расширение функционала MAX по аналогии с китайским приложением WeChat, которое используется не только для общения, но также для оплаты целого спектра услуг. "Если Макс разовьется именно в такую мультифункциональную платформу, тогда он просто объективно станет на другой уровень, выйдет по сравнению просто с возможностью отправлять сообщения и картинки", — отметил Боярский.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере, им стал мессенджер MAX. Своими аккаунтами в приложении обзавелись ряд государственных деятелей, включая петербургских чиновников и депутатов. Среди них оказался губернатор Александр Беглов, который зарегистрировался 14 августа. К настоящему моменту у него насчитывается 1 632 подписчика.

Напомним, что в августе Роскомнадор заявил о введении частичных ограничений на звонки в иностранных мессенджерах. Мера нашла поддержку со стороны Боярского. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мысль о том, что зарубежные мессенджеры должны работать в России ради создания конкуренции.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру