Пикалев приехал в Петербург и осмотрел филиал Российской таможенной академии

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев посетил здание филиала Российской таможенной академии на Софийской улице в Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства в субботу, 15 ноября. Руководитель ФТС осмотрел помещения академии после ремонта и пообщался со студентками.

В частности, Пикалев осмотрел новые аудитории, где для занятий применяются очки виртуальной реальности. С помощью этого оборудование студенты отрабатывают навыки работы на автомобильном пункте пропуска и навыки фактического таможенного контроля.

"Создание комфортных условий для обучения – это не просто забота о быте студентов академии. Это фундамент их безопасности, профессионального роста и того качества подготовки, которое мы обязаны им обеспечить. Сегодняшние студенты – это будущее таможенной службы, а значит, будущее экономической безопасности России. Наша задача – дать им всё необходимое, чтобы они вошли в профессию уверенными, подготовленными и открытыми для новых знаний", – цитирует слова Пикалева пресс-служба ведомства.

Во время визита руководитель ведомства встретился со студентками, которые принимали участие в парадном расчете на Дворцовой площади в мае. В 2025 году студенты из академии впервые приняли участие в парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне. Также студентки рассказали Пикалеву о планах на будущее.

Пикалев возглавил ФТС в весной 2024 года. До этого он занимал пост вице-губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Фото: ФТС