Бывший вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев назначен главой Федеральной таможенной службы, сообщается на сайте правительства России 14 мая. Соответствующее распоряжение уже подписано. Несколькими часами ранее Пикалев заявил корреспонденту ЗАКС.Ру, что не планирует покидать Петербург.

В Смольном Пикалев занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора. В администрации он работает с 2019 года. В последнее время координировал реализацию петербургской программы восстановления объектов и инфраструктуры Мариуполя.Также он контролировал деятельность комитета по вопросам законности, комитет по межнациональным отношениям и комитет природопользования. До перехода на службу в Петербург он трудился в администрации Ленинградской области, где занимался вопросами безопасности. Также работал в ФСО.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали о возможном назначении Пикалева на должность губернатора Калининградской области. В беседе с ЗАКС.Ру Пикалев опроверг слухи о таком карьерном переходе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру