Пикалев: Никуда не собираюсь, никуда не планирую

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев не собирается покидать город и продолжает работать в Северной столице, об этом чиновник рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру 14 мая перед началом ежегодного отчета губернатора в БКЗ "Октябрьский".

- Нет. Я работаю, пришел послушать, что докладывает губернатор. Я никуда не собираюсь, никуда не планирую. Поэтому все успокоились, выдохнули, – сказал Пикалев в ответ на вопрос, не собирается ли он покинуть Петербург ради Калининграда.

В ряде СМИ и Telegram-каналах фамилию Пикалева в последние несколько дней называют в числе возможных претендентов на пост врио губернатора Калининградской области. Нынешнего главу региона Антона Алиханова премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленности и торговли. Сегодня, 14 мая, Алиханов выступил в качестве кандидата на новую должность перед депутатами Государственной думы.

Валерий Пикалев занимает пост вице-губернатора Петербурга с 2019 года. Чиновник курирует деятельность комитетов по вопросам законности, по природопользованию и по межнациональным отношениям. Он также является руководителем администрации губернатора. В прежние годы он занимал должности заместителя председателя правительства в Ленинградской и Новгородской областях. С 1986 по 2018 год - проходил службу в Вооруженных силах, трудился на различных должностях в системе органов исполнительной власти. Как пишут СМИ, в прошлом Пикалев работал в ФСО.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру